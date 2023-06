L'Iran, l'État belge, et les pirouettes juridico-procédurières

Ah, ce bon vieux droit belge... Si bien conçu, qu’il permet, pratiquement d’un claquement de doigts, d’obtenir ce que l’on veut quand on le veut, sans avoir à se confronter à d’éventuels mécontents. Oh, cela ne concerne pas vraiment le citoyen de base, qui, lui, n’y échappe pas, à la contradiction. Surtout quand le contradicteur en question n’est autre que l’État. Non, par "on", il faut comprendre le gouvernement, qui, en l’espace d’un mois, aura usé de trois pirouettes juridico-procédurières – par ailleurs tout à fait légales – pour se sortir de situations embarrassantes.