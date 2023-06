Environnement et migration: une ligne de fracture européenne se dessine

Interrogé, en conférence de presse, sur l’environnement et l’immigration - deux thématiques sur lesquelles semblent s’accorder les droites européennes - le rapporteur de la Commission Environnement, l’espagnol César Luena (S&D, gauche), a déploré à juste titre que ces enjeux soient largement instrumentalisés en vue de la prochaine échéance législative, prévue pour le printemps 2024.

Sur l’immigration, l’extrême droite ne manque jamais une occasion de polariser le débat, plaidant sans relâche pour une répression maximale et un refoulement massif de ces damnés de la Terre. Qu’importe les drames que provoque déjà une telle politique, le discours est si simpliste et si efficace qu’il draine dans son sillage une partie de la droite européenne, jusque dans les rangs les plus modérés.

Même constat pour l’environnement, un thème perçu comme une marotte exclusive de la gauche tendance sociale et écologiste. Cette gauche, qui plaide par ailleurs contre l’idée d’une Europe-forteresse sur le plan migratoire, a été désignée ennemi intime de la droite conservatrice. Par répercussion, la défense de l’environnement, qui nécessairement entrave certaines libertés (principalement pour l’industrie), en pâti singulièrement. À ce titre, l’extrême droite et la droite conservatrice ont trouvé un cheval de bataille commun, bien aidés par certains libéraux.

C’est pourquoi les petites phrases lâchées par des Emmanuel Macron ou Alexander de Croo, qui plaident pour une sorte de "pause environnementale" au niveau européen, sont si dommageables : non parce qu’elles affaiblissent le camp de la gauche au sens large, mais parce qu’elles renforcent ceux qui devraient être les ennemis communs des démocrates de tout bord. Bien sûr, tous les libéraux ne sont pas anti-migrants et anti-environnement. Mais on les entend peu, voire pas du tout.

Environnement et migration : ici se pose sans doute la ligne de fracture qui dessinera l’Europe de demain, au-delà même des couleurs politiques.