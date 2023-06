Le basket-ball belge number one

La main sur le cœur, un hymne national avec des couplets entonnés en français, d’autres en néerlandais, d’une même voix par toutes les joueuses, le drapeau noir-jaune-rouge a flotté haut cette semaine dans le monde de la balle orange. Une surprise ? Non. Le basket-ball belge s’exporte très bien et cela, ce n’est pas nouveau. Ce n’est donc pas un hasard de voir les Belgian Cats décrocher le titre européen. Ce n’est pas un hasard de voir la Belgique décrocher une médaille d’argent au tournoi de basket-ball 3x3 masculin des Jeux européens. Ce n’est pas un hasard de voir un jeune basketteur bruxellois, Toumani Camara, être sélectionné lors de la draft de la NBA. C’est le fruit d’un long et dur travail, dont on semble subitement aujourd’hui découvrir l’existence. Le succès entraîne immanquablement un coup de projecteur. Dommage qu’il ne soit pas permanent dans un sport, du moins en Europe, où l’argent ne règne pas en maître. Le basket-ball ne déplace pas les foules et les médias restent frileux à l’idée de le mettre en avant. Et pourtant, ce sport entraîne, lui aussi, son lot d’émotion et ce sentiment d’attachement à un pays. "C’est un groupe incroyable qui joue pour son pays" , a déclaré en pleurs la joueuse belge Julie Vanloo, après la victoire de la Belgique face à la France samedi en demi-finale de l’Euro. La victoire à l’état pur, c’est cela les Belgian Cats. Ici, pas de prime faramineuse, pas d’avion spécialement affrété pour l’équipe, pas de palace, un tournoi où les matchs s’enchaînent, pas de problème d’ego avec un brassard de capitaine porté fièrement par l’une des meilleures joueuses au monde – MVP du tournoi – dont l’humilité suscite le respect.