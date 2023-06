Audition d'Hadja Lahbib à la Chambre: Une confiance partie en fumée

Hadja Lahbib aura eu trois jours pour préparer sa défense. Septante-deux heures pour éteindre définitivement l’incendie qu’elle a elle-même contribué à attiser. Car depuis deux semaines, le feu couve. De la Région bruxelloise, le brasier allumé suite à l’octroi à une délégation iranienne de visas pour venir en Belgique s’est propagé à la maison fédérale. Non sans faire au passage une première victime, le secrétaire d’État bruxellois chargé des Relations européennes et internationales Pascal Smet (Vooruit). L’homme, par qui l’étincelle est arrivée, a préféré prendre ses responsabilités et démissionner.