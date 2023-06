La bonne santé du Luxembourgeois

Interpréter des chiffres nécessite prudence et nuance. Juste par jeu, nous avons croisé les données de l’Inami en Belgique pour l’année 2022 avec les tendances du tableau socio-économique de la province dressé par Idélux. Il s’agit de constats sortis de deux études absolument sans aucun lien, posés côte à côte. Ainsi, nous apprend la première analyse, c’est dans l’arrondissement de Marche que l’on consomme le plus d’antidépresseurs. L’étude socio-économique révèle pour sa part que c’est dans l’arrondissement de Marche que le taux de chômage est le plus élevé du Luxembourg. Plus globalement, le Luxembourgeois travaille plus qu’ailleurs en Wallonie, consomme moins d’antibiotiques, moins d’antihistaminiques, moins de médicaments pour le système cardio vasculaire. Rien que ça ! La proximité avec le Grand-Duché explique en partie le bon taux d’emploi et le niveau du pouvoir d’achat, non sans conséquence sur la santé. L’environnement rural dans lequel il a grandi procure au Luxembourgeois une résistance aux allergies et autres microbes. Sans compter qu’il ne se plaint pas aisément. Pas étonnant que le Luxembourg en si bonne santé (au propre et au figuré) soit la province de Wallonie qui accueille le plus de touristes et présente la plus forte croissance démographique.