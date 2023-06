Visas iraniens: feu vert oral, feu vert invérifiable

Mettons de côté les petits jeux politiciens qui mettent dans la balance le poste d’Hadja Lahbib contre diverses concessions que ferait le MR sur des sujets aussi sensibles que la réforme fiscale, le nucléaire ou les pensions. Et penchons-nous sur les faits.

Concentrons-nous donc sur ce qu’il s’est passé les 7 et 8 juin derniers, lorsque la Sûreté de l’État a été sollicitée - dans l’urgence, semble-t-il - par les Affaires Étrangères pour évaluer la dangerosité des 14 Iraniens (13+1) - en ce compris le maire de Téhéran - qui se sont rendus à Bruxelles quelques jours plus tard, à l’occasion du Brussels Urban Summit.

Dans un premier temps, les Affaires Étrangères demandent, à 15h33, un check de la Sûreté pour 13 Iraniens, dont le maire de Téhéran, un chiffre singulièrement plus élevé que les quatre invitations envoyées par le secrétaire d’État bruxellois en février dernier. Vers 17 heures, une première réponse - écrite -, de la Sûreté ne voit pas d’objection. Une heure et demi pour checker 13 personnes, voilà qui est bien rapide… si bien que quelques heures plus tard, à 20h45, la Sûreté revient sur ce "go" franc et évoque une "petite vérification", demandant au passage des renseignements supplémentaire sur un individu. "OK", disent les Affaires Étrangères. Puis plus rien, jusqu’au lendemain matin, jour où les visas (13 +1, en comptant une demande iranienne supplémentaire ce 8 juin), sont délivrés : il est alors environ 10h50 à Téhéran.

Entre-temps, que s’est-il passé ? La sûreté a donné un "go" oral au cabinet Lahbib. On veut bien le croire. Ou pas. Et l’on s’étonne : comment faire confiance à des services Étatiques qui font leur compte oralement, via un coup de fil. Cela revient à dire : "Croyez-nous sur parole". "Oui oui, bien sûr, on a tout vérifié". Administrativement, cela ne tient pas debout. C’est invérifiable. Et problématique. Si Hadja Lahbib est toujours en poste ce lundi, gageons que les parlementaires ne manqueront pas l’occasion de le lui faire remarquer.