EDITO - La solitude de l’arroseur arrosé

Il est clair qu’en adoptant une attitude intransigeante face à ce qui semble progressivement se transformer en un scandale d’État, ces partis cherchent aussi à rendre à Georges-Louis Bouchez la monnaie de sa pièce. Le ton du président du MR ou la façon singulière dont il conçoit le sacro-saint principe de solidarité gouvernementale, insupporte certains de ses partenaires de gouvernement.

Hadja Lahbib a-t-elle commis des erreurs dans ses explications ? Sans doute.

Hadja Lahbib porte-t-elle une responsabilité personnelle dans l’octroi des visas ? Peut-être.

Hadja Lahbib porte-t-elle une responsabilité politique dans l’octroi des visas ? Incontestablement.

Ce jeudi, Georges-Louis Bouchez a exprimé son souhait de revenir "aux vrais dossiers" et de "mettre fin à ces petits jeux". Ses détracteurs ne manqueront pas de souligner l’aspect surréaliste d’une telle déclaration. S’il semble impératif de mettre de côté les intérêts particuliers et partisans afin de prioriser l’intérêt général, le MR n’a pas été avare en matière de petits jeux politiques ces derniers mois. Sarah Schlitz et Pascal Smet pourront probablement en témoigner.

Hélas, les profondes dissensions entre les partis semblent avoir plongé la Vivaldi dans un état de léthargie, ce qui constitue un manque de respect envers les électeurs. Et derrière ces problèmes qui ont paralysé le gouvernement, on retrouve souvent la patte de Georges-Louis Bouchez.

Démission de la ministre Lahbib, chute de l’exécutif ou grande réconciliation autour d’un accord… Qu’importe la solution trouvée, il est désormais impératif de proposer aux citoyens un gouvernement à nouveau capable d’assumer ses responsabilités. Mais si la Vivaldi a souvent su rebondir, en sera-t-elle encore capable après un épisode d’une telle violence ?