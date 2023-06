Edito - Polémiques et petits jeux politiques

Certes, la famille libérale et le Premier ministre soutiennent Hadja Lahbib.

Mais les Verts et les Socialistes n’ont pas laissé filer une si belle occasion d’égratigner et d’affaiblir leur partenaire MR. D’autant que l’arrivée d’Hadja Lahbib dans les rangs libéraux est l’un des plus beaux coups politiques de la présidence de Georges-Louis Bouchez.

Du côté des Écologistes, on n’oublie probablement pas non plus la démission récente de Sarah Schlitz. Une séquence durant laquelle Georges-Louis Bouchez s’était montré intransigeant face à l’utilisation d’un logo personnel, mais aussi devant des explications douteuses au Parlement.

Aujourd’hui Hadja Lahbib doit-elle suivre la voie empruntée par Sarah Schlitz et Eva De Bleeker ? Pourquoi le Premier ministre, après avoir rejeté l’entière responsabilité sur Pascal Smet, affirme-t-il désormais qu’il fallait éviter toute "humiliation" des Iraniens dans un moment où l’on négociait la libération d’Européens injustement emprisonnés ?

Des questions importantes qui semblent en même temps futiles. Car cette nouvelle saga démontre surtout par l’absurde l’extrême fragilité du gouvernement De Croo, déchiré par des controverses et divisé par des petits jeux politiques.

À côté de cette énième polémique, les dossiers sensibles et urgents à résoudre s’accumulent sur le bureau d’Alexander De Croo. Réforme fiscale ; pensions ; accueil des demandeurs d’asile ; marché du travail ; production d’énergie… Il reste moins de douze mois et la Vivaldi a encore du pain sur la planche. Malheureusement, en cette fin de législature où les accords sont si difficiles à trouver et où chaque parti s’accroche à ses acquis, il y a un risque élevé de voir de nombreux grands chantiers rester inachevés. Un mal typiquement belge…