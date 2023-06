Adapter, et donner l’envie

"Réorientation de carrières", "remise à l’emploi", "valorisation du travail", "dégressivité des allocations", "plafonnement des aides"… De gauche à droite et de droite à gauche, les formules – pas vraiment magiques – ont fusé. Elles apparaissent davantage tels des sparadraps, ayant pour vocation de stopper l’hémorragie plus que de véritablement soigner le mal.

Pourtant, la locution est connue : c’est à la racine qu’il faut prendre le mal. Et en matière d’emploi, c’est au niveau de la formation, celle de base, qu’il convient d’agir. Pour permettre aux travailleurs en devenir de s’ouvrir les portes de ces métiers d’avenir.

En cela, la réforme de notre enseignement qualifiant est louable, dès lors qu’elle va permettre à l’école de proposer des filières mieux adaptées à la réalité socio-économique de notre société en général et de chaque bassin d’enseignement en particulier.

Mais ce n’est là, sans doute, qu’une partie de la solution.

Aujourd’hui encore, l’enseignement qualifiant souffre de cette image de filière de relégation : un(e) ado se retrouve en technique ou professionnel plus souvent par décision d’un tiers (conseil de classe, parents...) que par choix personnel, éclairé et raisonné.

Rehausser le taux d’emploi est une nécessité. Et adapter la formation des jeunes pour leur permettre d’être mieux en phase avec leur environnement socio-économique l’est tout autant. Mais il faudra surtout leur donner l’envie. Et cesser de nourrir cette image d’un enseignement de second ordre. Car il est plus que jamais porteur d’avenir. Pour ceux qui le fréquentent autant que pour notre société.