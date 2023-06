À l'insu de son plein gré

Cela faisait une semaine que le secrétaire d’État bruxellois en charge des Relations internationales était au centre d’une polémique qui n’a cessé d’enfler jusqu’à ce dimanche. En cause, la venue de deux délégations, l’une iranienne, l’autre russe, au Brussels Urban Summit, qui a réuni du 12 au 15 juin les maires de quelque 350 villes de plus d’un million d’habitants. Au programme: networking et échange d’idées…

Mais voilà, alors qu’Olivier Vandecasteele vient tout juste d’être libéré, c’est peu dire que la venue du maire ultra-conservateur de Téhéran a posé problème. Lui et ses collaborateurs ont par ailleurs bénéficié d’un visa temporaire que les Affaires étrangères belges ont manifestement rechigné à délivrer. Celles-ci ont finalement cédé, ce qui pose au passage la question de la responsabilité de la ministre fédéral des Affaires étrangères Hadja Lahbib. Pascal Smet jure qu’il n’a pas fait pression pour l’obtention de ces visas, tout comme il jure ne pas avoir su que son administration avait validé le logement des deux délégations. Peut-être, mais le mal est fait, et bien fait.

Passons sur la charge de M. Smet contre "l’employé" qui aurait réglé ces fâcheux détails dans son dos: 10 mois après le début d’un soulèvement réprimé dans le sang en Iran, et alors que la Russie pilonne quotidiennement des civils Ukrainiens, il est du devoir d’un ministre en charge des Relations internationales de veiller à ce qu’il n’y ait aucun "malentendu" (pour reprendre son propre terme) quant à sa position en la matière. Il en va de la réputation de la Région, de la Ville, et in fine, du pays. Passons également sur les boules puantes adressées -, à tort ou à raison, aux Affaires étrangères : on notera le léger manque d’empathie du ministre à l’égard de ces lointaines populations victimes des dignitaires qu’il a si bien accueilli : ce n’est pas un malentendu, c’est une honte !