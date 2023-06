Domaine de Viroinval: une différence de prix qui pose question

La Commune d’Arlon a voté récemment la vente d’un domaine boisé de 355 ha, situé à Viroinval, à la Région wallonne. Le prix (4 600 000 euros) a été estimé par le comité d’acquisition et par un agent assermenté du Département de la nature et des forêts. Un conseiller de l’opposition (Jean-Marie Triffaux) l’a dit et l’a répété depuis le début, ce prix est largement sous-estimé. Devant son insistance, et sans doute aussi parce que le doute s’est insinué, un expert immobilier indépendant ingénieur des Eaux et Forêts a été désigné. Son estimation est deux fois supérieure. Le Collège dit son incompréhension, son indignation et son ressentiment envers le DNF. Le SPW a volé au secours de son agent, énumérant des raisons qui expliquent un tel écart. Reste que la différence demeure énorme et pose question. La confiance n’est-elle pas ébranlée envers un service public ? L’estimation par un agent de la Région wallonne pour un bien acheté par son employeur, bien que légale, n’induit-elle pas un malaise ? La Commune n’aurait-elle pas dû réagir plus tôt ? S’il y a une leçon transversale à tirer, c’est la nécessité d’une opposition. À méditer, à quelques mois des élections communales, alors que les candidats se font rares et que le nombre de listes uniques risque d’augmenter. Toujours intéressant, un œil de Moscou !