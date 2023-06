Ainsi donc le maire de Téhéran Alireza Zakani s’est retrouvé convié à un modeste sommet bruxellois (2 000 invités venus de 600 villes). Le bourgmestre a renvoyé la balle au ministre organisateur, Pascal Smet (champion du monde de polémique), lequel a pointé l’autorisation des Affaires étrangères, qui ont répliqué que Smet avait insisté. Ne manquait qu’une rencontre entre Zakani et notre ex-otage Vandecasteele autour du verre de l’amitié: "J’espère que vous gardez un bon souvenir de votre séjour chez nous" – "Euuuh…"

Comment décrypter l’Intelligence artificielle

Des intelligences naturelles vont-elles utiliser l’Intelligence artificielle pour réussir?

De plus en plus d’étudiants utilisent ce nouvel outil qu’est l’Intelligence artificielle (IA) pour leurs travaux de fin d’année ou d’études (souvent rédigés à grande vitesse). Les profs sont inquiets: ils doivent apprendre à décrypter ce qui aura été "pondu" par l’étudiant et ce qui aura été débité par l’ordinateur, dont le style assez lisse risque d’être assez vite identifiable. Aux "students" alors de "maquiller" le travail de l’"IA" en ajoutant ci et là quelques tournures peu fluides, quelques maladresses de style voire… l’une ou l’autre faute d’orthographe. Le prof se dira alors: "Mwouaih, ce passage-là, ça ne peut qu’avoir été rédigé par un étudiant".

À quand un remake durant un feu de forêt ?

C’est donc ça de la neige….

La Belgique est une terre de grands cyclistes. Ne citons que le lion de Gistel (Museeuw), le prodige de Schepdaal (Remco) ou le taureau de Lescheret (Arnaud de Lie). Et aussi le… cycliste des Fagnes, qui vient de réclamer 4 500 € de dommages au père de la fillette bousculée, père qui, en diffusant les images, avait déclenché une lapidation médiatique hors de proportion. Là-dessus, les vidéos du "drame enneigé" repassent en boucle dans tous les médias du pays ! Notre avis: il réclamerait à YouTube des droits de scénariste sur la fameuse vidéo, il gagnerait davantage et plus discrètement. À quand un remake, pendant un feu de forêt dans la même région ?

Bien parti pour devenir la commission Tinder

Citoyens et députés, bientôt une grande histoire d’amour?

On a appris cette semaine que la Région wallonne, décidément très créative, allait mettre en place une "commission délibérative composée d’élus et de citoyens tirés au sort". Et pour quoi faire ? Pour discuter du prix des chaises et des lampes de la Maison des parlementaires ou des voyages du greffier ? Non, pour envisager "la création éventuelle d’une assemblée permanente de citoyens tirés au sort" (n’hésitez pas à relire plusieurs fois). On pourrait appeler ça la "commission Tinder": si ça "matche" entre députés et citoyens, on va plus loin…

À quand des codeco climatiques

L’autre matin, à la radio, un climatologue expliquait qu’à cause du réchauffement, les anticyclones (chaleur) et dépressions (pluies) stationnent durant des semaines au-dessus des territoires, générant feux, sécheresse ou… inondations. En effet, la dynamique provoquant leur circulation autour du globe disparaît. Ces climatologues, je ne comprends pas qu’ils ne soient pas tous les jours dans les médias, comme l’étaient les experts pour le covid, qu’il n’y a toujours pas de codeco climatique prenant des mesures drastiques. Pire, que tout le monde fasse l’autruche, dans le déni de ce qui se passe. Plus grave menace encore que l’IA… la bêtise humaine…

EN BREF

EN RÉCLAME

Jeff Colruyt "quitte le groupe Colruyt" (en perte de bénéfice). Le pauvre, avec un tel patronyme, il ne va pas retrouver du boulot chez Carrefour, encore moins chez Delhaize.

BUT DE L’ANNÉE

Il fallait le tirer ce coup-franc quand même...

L’ex-joueur brésilien Roberto Carlos a été aperçu en Belgique. Il venait, en tant qu’expert cabalistique et spécialiste du coup franc supersonique, expliquer comment la voiture du footballeur d’OHL a pu à ce point décoller et transpercer le mur du hall omnisports de Flémalle.

PETIT LAIT

Avec deux fois moins de vaches qu’autrefois, il paraît qu’on produit en Belgique deux fois plus de lait. Si c’est pas ça de l’élevache intensif !