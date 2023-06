Loi anticasseurs, inutile

C’est un projet de loi fourre-tout pour une justice "plus humaine, plus rapide et plus ferme". Dans ce fatras de plus de 300 pages, plusieurs articles hérissent le poil. Du front syndical et associatif mais aussi de partis de la majorité du gouvernement fédéral. Cette loi appelée anticasseurs, on la doit au cabinet du bouillonnant ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open Vld).