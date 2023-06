Trouver l’équilibre avec le loup

Cet équilibre c’est celui entre les activités humaines, essentiellement l’élevage, et la place que mérite de recevoir le loup au cœur des espaces naturels de la Wallonie. Place qui fut d’ailleurs la sienne durant des siècles, avant que l’homme ne l’extermine.

Avec le travail d’étude et de suivi des naturalistes et des experts du Réseau Loup de la Région wallonne, la World Fencing Team sera un acteur essentiel de cette recherche d’équilibre. En limitant les dégâts que le canidé sauvage peut faire, il rendra sa présence plus acceptable aux yeux de ceux qui craignent pour la vie de leurs animaux. On parle bien de limiter. Car il ne faut pas se leurrer: il y a eu et il y aura encore des attaques de loups sur des animaux d’élevage.

Si c’est évidemment à chaque fois un déchirement pour les éleveurs de voir leurs animaux (et leur travail) éliminés de la sorte, eux aussi devront pourtant participer à cette recherche d’équilibre. En acceptant cette part de risque qu’on avait oubliée chez nous depuis plus d’un siècle.

Si les mesures pour limiter les risques d’attaque sont suffisamment crédibles et qu’ils sont justement indemnisés lorsqu’elles surviendront malgré tout, on prend le pari qu’ils accepteront cette part de risque.

Certains l’acceptent d’ailleurs déjà, car ils constatent que s’il constitue un danger, le loup en réduit d’autres en mettant la pression sur les (sur)populations de grands ongulés qui causent des dégâts dans les cultures. Une manière pour le loup d’apporter aussi sa contribution à cette recherche d’équilibre… naturel.