Le triste héritage de Silvio Berlusconi

Concernant Berlusconi, il y a lieu de scruter l’héritage que ce dernier laisse dans son sillage, lui qui a pesé pendant des décennies sur un paysage politique italien paralysé par sa puissance médiatique et financière.

Cet héritage se matérialise aujourd’hui en la personne de Giorgia Meloni, qui doit beaucoup au "cavaliere" (elle fut par exemple sa ministre de la jeunesse de 2008 à 2011, ainsi qu’une alliée de circonstance en diverses occasions). Qu’il ait ou non de la sympathie pour les néofascistes, nul doute que Silvio Berlusconi s’est toujours accommodé de leur présence à ses côtés, du moment qu’ils servaient ses intérêts. Aujourd’hui, ce sont eux qui sont au pouvoir et leur influence pèse non seulement sur la politique intérieure italienne, mais aussi sur les questions européennes - en particulier lorsqu’il s’agit de traiter le délicat défi migratoire.

Au-delà du triste héritage laissé par Silvio Berlusconi, il est ironique de constater que c’est le roi du système politico-médiatique (au sens littéral) qui aura complaisamment ouvert la voie aux populistes purs et durs, ceux-là mêmes qui dénoncent à tire-larigot les élites corrompues par qui seraient arrivés tous les maux de la Terre.

Mais bien sûr, ces populistes ne considèrent pas "Silvio" comme un des responsables des problèmes italiens de ces trente dernières années, qu’il s’agisse d’économie, de social, ou même de migration...

Non, les "élites" responsables, selon les néofascistes parvenus au pouvoir grâce à "Silvio", ce sont les journalistes, les minorités, les homosexuels, etc.

En l’honneur de "Silvio", donc, le gouvernement Meloni a décrété un jour de deuil national. C’était bien le minimum.