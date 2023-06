Renouvellement : gare au slogan

De toute façon, vouloir limiter dans le temps le nombre de mandats apparaît, au vu de la complexité du tissu institutionnel belge et de toutes les exceptions, portes de sorties et autres subtilités qu’il recouvre, une ambition particulièrement complexe et sans doute veine. Guère souhaitée, elle serait de toute façon vite contournée ou tout simplement inapplicable. Mais au-delà de ce constat, est-elle également souhaitable ?

Les arguments se télescopent: sang neuf vs expérience ; rodage vs expertise ; renouvellement des idées et des têtes qui les portent vs encroûtement. Au final, l’électeur aura le dernier mot, comme à chaque fois. Car c’est bien aux urnes que les destins politiques se dessinent et, bien souvent, s’enracinent. Malheureusement, cette mesure ne pourra en aucun cas porter ses fruits seule, ni ramener de la sérénité. La bonne gouvernance est essentielle pour rattacher les citoyens à leurs représentants. Mais ce sera au prix d’un ensemble plus large de mesures qui doivent dépasser le simple slogan lâché au gré des opportunités, et à la nécessaire condition qu’elles soient prises dans la collégialité.