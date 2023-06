Merci à la carreleuse influenceuse TikTok

Jolie brune aux ongles longs et d’un rouge vif, l’Alsacienne Kelly Cruz explique dans de courtes vidéos sur TikTok "comment démarrer une salle de bains en carrelage". Entre ses capsules où elle manie la meuleuse et choisit ses forets, l’influenceuse se confie sur des sujets lifestyle et propres aux jeunes dames. Deux millions et demi de followers visionnent régulièrement ses posts. Lors d’un dernier Salon des métiers de la construction à Arlon, plusieurs demoiselles se sont renseignées sur le métier de carreleuse. Intrigué, l’informateur du jour s’est enquis de la raison de ce subit intérêt pour un job en pénurie et, convenons-en, pas spécialement destiné aux jeunes femmes. Elles ont confié comment une influenceuse française qu’elles suivaient sur le réseau TikTok les avait persuadées du côté intéressant financièrement et tout à fait praticable pour une jeune fille soucieuse de garder sa féminité en toutes circonstances. Faut-il pour autant former… des influenceurs pour recruter du personnel infirmier ou enseignant, des ardoisiers ou des maçons ? Trêve d’humour, cette anecdote révèle beaucoup de l’évolution de la communication et de la façon de fonctionner d’une frange des jeunes. De quoi peut-être inspirer le monde adulte des décideurs, en réflexion sur la façon de toucher la jeune génération. Autant savoir.