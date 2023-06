Je lis que l’Intelligence artificielle a créé de nouveaux morceaux des Beatlles. Démarche absurde, non ? D’abord, parce que l’un d’eux, Paul McCartney, est toujours actif. Et puis surtout, parce que depuis la séparation du groupe, son influence a été si puissante que des centaines d’artistes dans le monde ont créé, parfois avec brio, des milliers de chansons qui ne sont peut-être pas "des Beatles", mais leur sont clairement redevables par le son, le style mélodique ou les harmonies vocales. À quoi bon alors demander à une machine de générer des fac-similés sans âme…

Belge ou pas, il nous faut des Canadairs

Le futur "Canadair" belge, avec une grosse contenance et plein d’autres qualités.

Je lis que "la Belgique n’a pas de Canadairs", juste, "deux hélicos pompiers". Bizarre, car on vient d’avoir des incendies dans les Fagnes, et on sait que les feux de forêts vont devenir fréquents dans notre pays. N’est-ce pas prioritaire à l’achat d’avions de chasse, de chars ou de frégates ? D’autant que voilà deux ans, on annonçait qu’une start-up belge préparait le "Seagle", un bombardier d’eau à 60 millions d’€, modèle révolutionnaire avec plus de contenance d’eau et visibilité nocturne. Mais bon, il fallait un carnet de commandes bien rempli et six ans pour créer la ligne de production. Euh...on n’irait pas booster un peu ce Canadair version belge ?

Dans quelques jours, le transfèrement d’Eden Hazard

Eden Hazard, le prisonnier du Real de Madrid, sera bientôt en Belgique. ©AFP

Mot bien moche, mais rabâché ces derniers temps, que "transfèrement". Différence avec "transfert" ? Il désigne le transport d’une personne ou d’un objet "dans des modalités précises". On parle du transfèrement d’un otage, d’un prisonnier. Je me disais donc, concernant "notre" Eden Hazard, enfin "libéré" par le Real de Madrid où son bourreau Ancellotti le torturait gaiement, ne peut-on parler de sa venue le 17 juin au Stade Roi Baudouin comme d’un… transfèrement ? Et cela dans l’attente d’un possible… transfert (footballistique) genre au RWDM ?

Et si on faisait plutôt "Emily in Belgium"

Et pourquoi pas Emmy à Bruxelles, qui tombe amoureuse de l’Union Saint-Gilloise...

Il paraît que la série "Emily in Paris" (saison 4) est retardée par la grève des scénaristes aux USA. Pourquoi ne font-ils pas "Emily in Belgium" à la place ? Nos scénaristes à nous ne demandent qu’à bosser. Pitch: Emily s’installe à Bruxelles pour un stage chez un chocolatier qui soudain vend son entreprise à des Coréens. Elle trouve un kot pas cher dans un quartier où le métro n’arrivera jamais. Lors d’un jogging, elle empêche le suicide d’un joueur de l’Union Saint-Gilloise déprimé d’avoir loupé le titre de champion. Sa bravoure fait d’elle une "héroïne du quotidien" et le roi Philippe la reçoit. Saison 5 ? Elle est stagiaire à la Maison des parlementaires de Namur…

Quand le politique se vole dans les plumes

On dit que 20 millions d’oiseaux disparaissent chaque année en Europe (principalement à cause de l’agriculture intensive). Par contre les "noms d’oiseaux" prolifèrent, en particulier dans le monde politique belge, à un an des élections législatives. C’est tôt pour déjà se traiter de "boulet", d "eunuque", d’"impuissant", d’autant que la plupart des politiciens occupés à s’écharper sans retenue devront sans doute négocier ensemble une coalition qui contourne les partis étiquetés "extrêmes", tout en gouvernant "en affaires courantes" durant des centaines de jours. Ils volent bas les "noms d’oiseaux" cette année…

EN BREF

JEU DANGEREUX

Hadja Lahbib aura bien récupéré la récupération de l’otage belge en Iran. ©EdA Mathieu Golinvaux

Selon la ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, à propos de l’otage belge libéré, avec l’Iran ça a été "un jeu de séduction et de manipulation." Une sorte de speed dating, mais qui aurait duré 455 jours, en somme.

ON A OUBLIÉ, CHEF

Quatre mois après la pose des scellés, le bureau de Marc Tarabella au parlement européen n’avait toujours pas été perquisitionné par les enquêteurs du Qatargate. À croire que c’est la brigade "raclette" qui devait s’en occuper et qu’elle a sans doute voulu s’y rendre en kayak.

OCCASE A SAISIR

On cherche un ou une remplaçant(e) pour Sophie Davant qui quitte "Affaires conclue". En fait, on cherche la "Sophie D’après".