Après moi, le déluge

Contrairement à Nordstream, simple tube à gaz dont de toute façon l’Europe allait être privée, le barrage de Kakhovka, bien que sous contrôle russe, est stratégique pour l’Ukraine. Celui-ci, en plus de fournir de l’électricité à profusion, retenait les eaux du Dniepr (l’un des plus grands fleuves d’Europe) formant en amont un immense et précieux réservoir d’eau douce pour le sud de l’Ukraine (jusqu’en Crimée, territoire actuellement occupé par la Russie).