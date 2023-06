Le groupe Wagner, le Grand Cactus ou Mirelle Dumas: que regarderez-vous à la télé cette semaine ?

Le métier de fleuriste est au cœur de cette comédie de Pierre Pinaud qui offre un très joli rôle à Catherine Frot. C’est l’histoire d’une "créatrice de roses" au bord de la faillite mais qui fait la sourde oreille aux offres des repreneurs, qu’elles considèrent comme trop mercantile. Elle se retrouve avec trois stagiaires "en réinsertion" à qui, non sans mal, elle va transmettre son amour du métier.

2. Mardi 6 : Wagner, les mercenaires de la Russie - ARTE, 20H55

Un groupe de mercenaires qui sévit un peu partout sur la planète, accumulant les exactions et les cadavres. ©© FORBIDDEN STORIES

Ce documentaire en deux parties de 55 minutes chacune permet de mieux comprendre ce qu’est ce fameux groupe Wagner qui fait l’actu chaque jour dans la guerre en Ukraine, et qui ne cesse de critiquer les dirigeants de l’armée russe. Exactions en Afrique et au Moyen-Orient, meurtres de journalistes enquêtant sur eux en Centrafrique… la liste de leurs méfaits est longue.

3. Mercredi 7: "Si on lisait à voix haute" - France 5, 21 heures

Insolite: un concours national de lecture à voix haute! C’est sur France 5. ©beornbjorn - Fotolia

Divertissement complètement atypique que la finale de ce "grand concours de lecture" qui va réunir huit candidats sélectionnés parmi 120 000 élèves français au départ. Avec la participation d’acteurs connus comme Carole Bouquet, Guillaume de Tonquédec, Laurent Stocker ou de l’écrivain Eric-Emmanuel Schmitt. Un jury, deux coaches, trois épreuves...mais un seul vainqueur à l’arrivée.

4. Jeudi 8 : le Grand Cactus à Forest-National - TIPIK, 20H35

Kody en Van Laethem, l’un des moments forts de la soirée.

Après huit saisons déjà, le Grand Cactus s’est offert la scène de Forest National pour un spectacle inédit et des invités surprise, qui a été filmé par la RTBF et est diffusé suivi d’un "making-off". On y retrouvera Kody en Yves Van Laethem, Damien Gillard en Fabrizio, Martin Charlier en...Luc Noël et James Deano en maître de cérémonie, plus Virginie Hocq en invitée d’honneur.

5. Vendredi 9 : Les années télé de Mireille Dumas - France 3, 21h10

40 années de télé, ça se fête. Mireille Dumas a donc concoté un documentaire compilant les momants les plus marquants de ses émissions. Car depuis les années quatre-vingt, on ne compte plus les personnalités qui se sont confiées à elle dans des émissions mythiques comme "Vie privée, vie publique", "Bas les masques" ou "la vie à l’endroit". On l’appelait d’ailleurs "la psy du PAF", ce n’était pas pour rien.