Emploi et transition : déjà en 2011

Ce même rapport pointe que le grand bénéficiaire de cette transition écologique serait le secteur de la construction. Avec des emplois à la clef, qualifiés ou pas. Mais les écueils à franchir sont encore nombreux. Comme trouver la main-d’œuvre qualifiée. Tâche déjà ardue à réaliser actuellement. D’autant plus qu’ici se pose une tuile supplémentaire: on sera face à une demande de nouveaux métiers. S’inscrit ainsi une dimension supplémentaire à la difficulté: la formation. Déjà épinglée dans le collimateur des obstacles rencontrés par le secteur.

Face à cette pénurie de main-d’œuvre qualifiée, on y ajoute une pyramide des âges vieillissante. Avec cette question: où aller trouver les bras et les cerveaux ? Le rapport évoque la formation continue mais également le recours à l’immigration. Autant de pistes qui laissent un goût contrasté en bouche. Le volet immigration interpellera ceux-là même qui prônent le repli sur soi ou un nationalisme dépassé.

Le volet formation ne pourra qu’amplifier les déjà longs soupirs des acteurs qui se heurtent à ce mur depuis des années.

C’est ici qu’il faut s’arrêter car il n’y a rien de neuf sous le soleil. Le plan Marshall 2.Vert avait accouché de "La première alliance emploi-environnement". C’était en septembre… 2011. D’autres ont suivi. Avec les mêmes constats et toujours ce temps politique bien plus lent que le réchauffement climatique. Interpellant d’autant plus lorsqu’on entend certains décideurs vouloir pousser sur la touche pause environnementale. Or, ce sont les mêmes qui doivent montrer l’exemple en décidant d’investissements publics, toujours insuffisants, mais aussi de politiques volontaristes.

C’est au pied du mur qu’on reconnaît le maçon. Pour l’instant, l’édifice ne s’élève guère.