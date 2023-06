Anvers, nouvelle place forte du football belge

Gheysens, personnage truculent et sanguin, n’est pas du genre à patienter. Tandis que son homologue et meilleur ennemi Bart Verhaeghe survolait le championnat avec le Club Bruges, il était bien décidé à le rejoindre au sommet, pour mieux le doubler. Il a parfois eu le tort de croire qu’il lui suffisait d’empiler les gros noms pour s’assurer d’un trophée. Defour, Mirallas, Mbokani, Nainggolan… Il a finalement fallu épuiser plusieurs entraîneurs et autrement plus de joueurs avant de trouver la combinaison gagnante, épaulé par un directeur sportif expérimenté – et éclaboussé par un scandale sexuel – en la personne de Marc Overmars ; ainsi qu’un entraîneur reconnu, Mark van Bommel. Avec un noyau articulé autour de Toby Alderweireld, revenu en mission dans sa ville natale, et buteur salvateur, hier.

Une mission doublement accomplie avec le gain de la Coupe de Belgique, le 30 avril, et celui du championnat, ce dimanche, 66 ans après le dernier titre anversois. Ce doublé est le premier depuis celui du Club Bruges en 1995-96. Une attente de 27 ans qui traduit autant la grandeur de la performance anversoise que l’effondrement des concurrents. Avec les saisons chaotiques d’Anderlecht, du Club Bruges et du Standard, il y avait une place – forte – à prendre au sommet du football belge. Que l’Antwerp a su saisir. Jusqu’à quand ?