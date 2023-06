Si l’Autriche et le Danemark négociaient depuis longtemps pour tenter d’obtenir la libération de leurs ressortissants, rien n’aurait été possible sans l’échange entre Olivier Vandecasteele et Assadolah Assadi, qui a clairement permis de débloquer leur situation.

Pour la Belgique, cela constitue une victoire diplomatique prestigieuse, après les rebonds juridiques qui ont entouré la conception, puis l’entrée en vigueur en mars dernier, d’un accord devant permettre l’échange entre prisonniers Belges et Iraniens. Un traité dont l’opposition iranienne en exil, visée par l’attentat de Villepinte, craignait qu’il n’ouvre la voie à la libération du terroriste. À raison. Et c’est ce qui a poussé le gouvernement belge, anticipant de nouveaux recours devant un tribunal, à s’en passer, usant d’une pirouette juridique privant ces Iraniens de tout recours légal à la libération d’Assadi.

Reste que, pour les Européens, les résultats sont là : pour un coupable en liberté, quatre innocents ont été sortis de prison. C’est encore mieux que la maxime attribuée à William Blackstone, ce juriste britannique selon lequel il vaut mieux que dix coupables s’échappent plutôt qu’un innocent souffre.

Pour les Iraniens persécutés par le régime, y compris en Europe, l’allégresse diplomatique belge a certainement un goût d’injustice. Mais c’est ainsi : ce monde est souvent terriblement cynique.