Les impératifs d’une vraie réforme

Faut-il rappeler que, par essence, la fiscalité se doit d’être un instrument de justice sociale ? Qu’elle doit permettre une juste participation de chacun à la mise en place des services publics et, plus largement, au bien commun ? Qu’elle doit placer, par rapport à la réalisation de ce but, l’ensemble des citoyens sur un pied d’égalité ?

Force est de constater que, partout en Europe, les réformes fiscales sont souvent guidées par des objectifs plus pragmatiques. Il peut être tentant, pour des dirigeants responsables, de se focaliser principalement sur le redressement des finances exsangues de l’État. Une tentation d’autant plus grande en Belgique, où les réformes institutionnelles ont multiplié les structures publiques davantage que Jésus a pu multiplier de pains.

Crédit d’impôts solidaire ; hausse de la quotité exemptée ; réforme de la TVA ; suppression de certaines niches… Les propositions avancées par l’ensemble des partis sont intéressantes et permettent de faire vivre le débat public. Hélas, quand le moment de la synthèse sera arrivé, la crainte est grande que la montagne accouche une nouvelle fois d’une souris. Les contribuables belges, lourdement sollicités, doivent faire face à un paradoxe: certaines "épaules plus larges" contribuent proportionnellement moins à la collectivité que les plus modestes.

Une réforme méritera véritablement le qualificatif de "grande" que si elle parvient à réduire les inégalités criantes entre contribuables face au code des impôts. Et que de basses tentations électoralistes ne la rendent pas inefficace, voire contre-productive sur le long terme.