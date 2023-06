À Cannes, la lauréate de la palme d’or Justine Triet a profité de sa "tribune" d’un soir pour fustiger la réforme des pensions à 64 ans et la "marchandisation de la culture" dans son pays. Des médias ont alors constaté que son film avait été financé à hauteur de 6,2 millions€ dont 75% "publics". Et de lui rappeler alors qu’il n’y a qu’en France qu’existent des financements du cinéma aussi multiples et généreux permettant à une grande diversité de films de se faire. Bref, elle aurait mieux fait de dénoncer l’agression de l’Ukraine ou le fait que la Belgique n’ait pas de canadairs !

La planète des "Cheveux blancs"

Qu’ils sont beau les séniors des suppléments "séniors" ©goodluz - stock.adobe.com

Je lis toujours avec délectation les "suppléments seniors". C’est gratiné. Sur les photos, que des gens avec les cheveux hyper – blancs. On dirait une secte, ou des extraterrestres. On y apprend qu’après 60 ans, "c’est la dernière phase de votre vie". Vos derniers loisirs ? Lecture avec lunettes, croisières sur le Rhin, petits séjours en France. Conseils pour "garder l’air jeune" ? Se tenir moins voûté, se blanchir les dents. Le tout jalonné de pubs pour fauteuils électriques, appareils auditifs ou assurances funérailles. Mais rien sur le saut en élastique, ni sur le Marathon des sables !

Ils peuvent savoir ce qu’on fait de leurs impôts

On pouvait lire cette semaine que les Belges ont payé 165 milliards d’impôts. Ce n’est qu’une partie des recettes d’un État qui récolte bien davantage mais semble pourtant toujours avoir du mal à boucler les fins de mois. En France, il existe un site dénommé www.economie.gouv.fr/enavoirpourmesimpots qui donne dans le détail, service par service (enseignement, sécurité, logement, justice, culture…) mais aussi région par région comment est réparti l’argent des impôts. Et c’est doublé d’une consultation puisque le citoyen peut donner son avis et qu’" il en sera tenu compte à l’avenir". Si une de vos suggestions passe, promis, l’État vous paie… un pot.

Otage, ô désespoir

Le retour de l’otage, dont on espère un jour entendre le son de la voix. ©Photo News

À l’heure de boucler ces lignes, l’ex-otage en Iran Olivier Vandecasteele ne s’était toujours pas exprimé devant la presse alors que plein de gens parlent à sa place. Depuis son retour, on est pourtant impatient de connaître sa version des faits, le récit de son enfer en Iran. Faudra-t-il attendre une série Netflix pour enfin savoir ? Des zones d’ombre subsistent dans sa libération, qui permettent à plein de gens, politiciens, diplomates ou membres du Palais royal, de laisser croire qu’ils y ont joué un rôle prépondérant.

Comment on entretient l’ivresse du théâtre

Je lis qu’en Grande-Bretagne, " l’alcool est omniprésent dans les salles de spectacles". Faut bien remplir les caisses après les dures années Covid. Au point que des spectateurs ivres perturbent parfois les représentations. Chez nous aussi, l’ivresse du théâtre est de mieux en mieux entretenue: ouverture des salles une heure à l’avance, pour " faire tourner le bar ". Par endroits, on peut emmener son verre dans la salle (et y être resservi). À l’entracte, le personnel fait des miracles pour que chacun ait à boire. Après la séance, il y a presque, comme en sport, le rituel de la "3e mi-temps" (ou du "4e acte"). Vous allez au théâtre ? Rentrez en taxi, ou prévoyez un Bob.

La grande semaine de l’absentéisme

Cette année, en Fédération Wallonie-Bruxelles, les vacances d’été commencent le samedi 8 juillet. On s’attend à un absentéisme record dans les écoles les jours qui précèdent. Surtout s’il s’agit de "jours blancs", comme c’est la tradition depuis des lustres. Comment lutter contre des décennies de migration automatique au 1er juillet ? Des parents disent qu’ils n’iront pas chercher le bulletin ("Envoyez-le-nous par mail ou à l’adresse du club de vacances") et tant pis pour l’entrevue avec le titulaire. La ministre prévient: "Un mot d’absence ne suffit pas. " Elle annonce des contrôles et des sanctions. Merci aux contrôleurs… de ne pas filer en vacances !

EN BREF

Pour le dénouement du championnat de foot dimanche, la télé annonce les grands moyens: drones, hélicos, 150 techniciens… Chouette, on entendra encore mieux les injures racistes et on verra encore mieux les erreurs du VAR.