La poudrière kosovare

Ajoutez à cela l’intervention d’une force multinationale emmenée par l’OTAN, comprenant encore 8 000 soldats déployés sur place depuis la fin de la guerre du Kosovo en 1998-99, et vous obtenez un cocktail qui ne semble pas de nature à apaiser les tensions actuelles ; que du contraire, chaque État (si on considère que le Kosovo en est un, comme c’est le cas de plus de cent pays au monde, dont la Belgique) campant sur ses positions.

Le processus de négociation, conduit par l’Union européenne, a échoué au mois de mars dernier. Il est pourtant nécessaire de finaliser un accord, sans quoi la politique du pourrissement mènera à une nouvelle guerre. Majoritaires à plus de 90%, les Albanais peuvent-ils se résoudre à laisser une partie du territoire aux Serbes, notamment sur les villes à proximité de leur pays limitrophe ? Cela n’est bien sûr pas aussi simple, d’autant que la minorité serbe revendique bien plus que cela.

Dans ce cadre, la Russie a beau jeu de souffler sur les braises, en prenant fait et cause pour ses amis serbes, ce qui lui permet de déstabiliser l’Europe occidentale de l’intérieur et de reléguer au second plan la sale guerre menée en Ukraine. Vous comprendrez dès lors aisément que le risque d’un embrasement général à partir des Balkans est désormais plus que latent. Et bien plus risqué encore qu’en Ukraine, où l’OTAN et les États-Unis ont toujours évité jusqu’à présent d’être considérés comme cobelligérants.