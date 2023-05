L'édito: identité(s) en crise

Qu’il s’agisse de citoyens belges battant le pavé contre " l’élite de la rue de la Loi ", ou bien d’électeurs espagnols cochant la case d’une extrême droite en passe d’accéder au pouvoir, ou encore de groupuscules turcs conférant au président réélu l’image d’un pouvoir devenu ultranationaliste, chacune de ces manifestations du week-end écoulé témoigne d’un certain malaise – et d’un malaise certain.

Précédemment déjà, que cela soit en Pologne, en Grèce, en Italie, au Royaume-Uni, en France ou aux Pays-Bas, ce malaise s’est traduit par le triomphe ou la résurgence d’une force identitaire conservatrice, s’opposant avec vigueur aux remous de courants plus progressistes : une division – au sens le plus littéral du terme – de notre société dans laquelle ceux qui ne s’y retrouvent pas pleinement ne font que creuser l’abîme de leurs incertitudes, à mesure que le cadre sécurisant dans lequel ils évoluaient jusque-là craquelle de partout. Qui plus est dans une société de libertés exacerbées, où chacun peut déterminer ce qui est bien et ce qui est mal, où chacun peut remettre en question la moindre décision, sûr de sa propre légitimité.

Dans un tel contexte, il devient de plus en plus facile de rejeter la faute sur l’autre – comme il apparaît de moins en moins évident d’en prendre la responsabilité. Parce que la déliquescence de nos identités collectives nous renvoie aux angoisses de notre identité individuelle.

Or, l’histoire nous a montré que c’est précisément à cet instant qu’émergent ceux qui, sous couvert de défendre une morale supérieure, qui serait nécessairement commune, menacent véritablement nos libertés. Tâchons de nous en souvenir. Et veillons, agissons, luttons. Collectivement et individuellement.