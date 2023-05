Les acquittements étaient le prix à payer

Mais que faisaient "les petites mains" dans le très médiatisé procès du dossier des fausses procurations de Neufchâteau ? Ces personnes qui ont accepté une procuration de bonne foi ont été inculpées et stigmatisées durant cinq ans. Elles viennent d’être acquittées. Ainsi fonctionne la justice, rigide parfois, mais garante d’un État de droit. Dès l’instant où le parquet a saisi un juge d’instruction, toutes les personnes contre lesquelles des charges pouvaient être retenues ont comparu devant la chambre du conseil qui les a renvoyées devant le tribunal. Pour faire court et simple, si le doute bénéficie au prévenu in fine, cela ne vaut que devant le tribunal où la preuve est nécessaire et non pas dans une instruction judiciaire lors du règlement de procédure. Si la chambre du conseil, comme le parquet, estime que des charges suffisantes existent, elle renvoie devant le tribunal, qui acquittera ou condamnera. Si ce dossier était resté à l’information, il est probable que moins de monde aurait été cité devant le tribunal. Le parquet raisonne différemment selon la juridiction qu’il saisit. En l’occurrence, le dossier politique s’avérait tellement sensible que le maximum de précautions a été pris. Et autant de personnes inculpées puis acquittées, c’était le prix à payer pour garantir toute la transparence dans ce dossier délicat.