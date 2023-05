Tina Turner nous a quittés mercredi soir, à 83 ans. Elle souffrait d’un cancer. Elle avait souffert aussi, à ses débuts, des violences conjugales de son premier mari Ike Turner, ce qui fait d’elle, par effet rétroactif, une héroïne contemporaine. Dans l’histoire de la pop, elle laisse une poignée de tubes increvables, une crinière mythique (qui était en fait un postiche, depuis un accident de "colo" dans sa jeunesse). Elle restera comme la seule femme… qui chantait plus fort que Johnny ! Avec une rage et un charisme hors normes. Bye bye, The Voice !

Être prof, et si ça devenait tendance…

Je lis qu’on lance une campagne "Devenez prof" sur les réseaux, qui vise à "encourager les reconversions vers le métier d’enseignant". Pure coïncidence, mais je constatais récemment que dans la génération de mes enfants, plein de jeunes gens de 25 à 30 ans sont devenus prof dans toutes les catégories du secondaire alors que leurs études ne les y destinaient pas du tout. L’un d’eux me disait: " Bosser dans un bureau ou dans une vie d’entreprise obsédée par la rentabilité, ça ne m’épanouissait pas. Alors que prof, c’est une chouette vie sociale, chaque jour on voit concrètement à quoi sert notre travail. " Choisir d’être prof… tendance du moment ?

Ce Tresor qui a des pieds en or

Quand Mike Tresor tire un coup-franc, on retient son souffle…. ©BELGA

Il s’appelle Mike Tresor Ndayishimiye, 23 ans, et il a reçu lundi soir le "soulier d’ébène" du meilleur joueur du championnat belge d’origine africaine (il est belgo-burundais, né à Lembeek). Cette saison, il a réussi 23 passes décisives (son suivant est à… 12), record historique ! Mike Trésor, c’est le Tiger Woods du coup de pied arrêté. Lorsqu’il tire un corner ou un coup franc… le temps s’arrête. Qu’attend-on pour l’intégrer aux Diables rouges, cet artiste cool et trop modeste ? Quand De Bruyne sera blessé ou de mauvais poil, il fera l’affaire. Un tel Trésor, il ne faut pas s’en passer.

Les ressources humaines en délire

Étonnante offre d’emploi publiée par un centre culturel du Brabant wallon (institution subsidiée, donc). On y propose un job de chargé(e) de communication "free-lance à mi-temps pour une durée de trois mois". Free-lance et mi-temps, déjà, c’est contradictoire, voire illégal. La liste des tâches est interminable et dépasse largement le mi-temps (et la faisabilité sur trois mois). Sur les réseaux sociaux, heureusement, des dizaines de moqueries: "Conditions de travail de m…", "vive le précariat", "job Kleenex", "poste pour un super-héros"… Les ressources (in)humaines en délire, vraiment. C’est l’effet Delhaize ou quoi, ces offres d’emploi "burn-out garanti" ?

La Flandre prône un climat de laisser-aller

Alexander De Croo se réveille: "Qu’est-ce que j’ai dit comme connerie pendant mon sommeil?" ©BELGA

Vraiment impalpable, notre Premier ministre Alexander De Croo. Voilà qu’il se réveille en mode "campagne électorale" et se déclare (à la VRT) "favorable à une mise en pause des normes environnementales européennes", se mettant au diapason de la ministre flamande du Climat Zuhal Demir qu’on devrait plutôt appeler "ministre de la destruction climatique". L’Italie "se tropicalise", il y a une sécheresse grave en Espagne, la France manquera d’eau cet été, mais surtout ne "surchargeons" pas nos belles entreprises de mesures protégeant la nature et à la biodiversité. Écolo et Groen disent halluciner, et pour le citoyen… la confusion est totale.

EN BREF

MÉTR0… TROP CHER

Mise à l’arrêt des travaux d’extension du métro de Bruxelles, jugés trop chers. Dommage vraiment, ils pensaient ouvrir une station Stromae.

Où VA L’ARGENT ?

David Goffin, payé par les deniers publics à ses débuts, puis il file à Monaco. ©Photo News

Le sport belge francophone en a marre d’être sous-financé. En fait, dès qu’un sportif wallon ou bruxellois cartonne, il préfère financer le sport monégasque.

IL FAUT ÉLIMINER

Il faudrait que 14 joueurs déclarent forfait pour que David Goffin soit au premier tour de Wimbledon. Sapristi ! On dirait le début d’un Agatha Christie !

L’HOMME DES VIEUX

Le bourgmestre de Neufchâteau condamné à… 10 ans d’inéligibilité. Voyons l’aspect positif: d’ici là, les maisons de repos se seront remplies de nouveaux électeurs… euh résidents.