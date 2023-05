Enfants disparus de longue date: garder espoir

Françoise Bruyère, Marie-Agnès Cordonnier, Nathalie Geijsbregts, Ken Heyrman… Derrière les noms de ces enfants et jeunes adultes dont on n’a plus de nouvelles depuis un certain temps, se cache la douloureuse attente des familles. Selon Child Focus, qui a célébré ce jeudi 25 mai 2023 la Journée internationale des enfants disparus en dévoilant une fresque murale à l’effigie de Gevriye Cavas qui s’est volatilisé en région bruxelloise il y a 38 ans, à l’âge de cinq ans, une trentaine d’affaires belges de longue durée n’ont jamais été résolues par les enquêteurs, dont une dizaine datent de plus de 20 ans.