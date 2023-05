Quelle pause? Il y a urgence

En ligne de mire: le projet de loi européen sur la restauration de la nature, par lequel la Commission entend mieux protéger, et même réhabiliter les écosystèmes, afin de les armer face au réchauffement climatique. Ce texte doit être abordé le 20 juin par les ministres européens de l’Environnement et autant dire qu’il a déjà du plomb dans l’aile, vu les tirs de barrage.

Alexander De Croo ne faisait qu’emboîter le pas de la ministre flamande de l’énergie, la N-VA Zuhal Demir, qui estime que le projet européen va nuire à la "position concurrentielle" des entreprises du nord du pays. Un discours venant en écho de celui, déjà remarqué, du président français Emmanuel Macron.

Les propos d’Alexander De Croo ont suscité un tollé, fracturant un peu plus sa majorité gouvernementale. Colère en particulier des rangs écologistes, qui ont eu des mots tranchants. Après la déculottée nucléaire, les Verts commencent à en avoir ras le bol de se faire à chaque fois cocufier par ceux pour qui la lutte climatique n’est que le cache-sexe de leur manque d’idéal en matière d’environnement.

Tout le monde peut s’en rendre compte, chaque jour: la nature se meurt, la biodiversité est massacrée, les rivières et les océans continuent à s’asphyxier, les sols à s’appauvrir. Et tout est lié, pas seulement les émissions de CO2, mais la pollution de l’air, l’azote dans les champs, les pesticides qui empoisonnent le sang de nos enfants et font disparaître oiseaux et insectes. Il y a urgence. Ce n’est vraiment pas le moment de "tirer le frein à main."