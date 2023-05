La puissance contestée du G7

Au-delà de cette nouvelle, qui a pris le dessus sur tous les autres sujets en matière d’économie, d’énergie et d’environnement, une question se pose: le Groupe des 7, à savoir les sept pays démocratiques les plus industrialisés au monde (les États-Unis, l’Allemagne, le Japon, la France, le Royaume-Uni, l’Italie et le Canada, avec l’Union européenne en invitée permanente), est-il bien encore légitime pour prendre ce type de décision plutôt qu’une organisation comme l’OTAN ?