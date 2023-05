Comment améliorer efficacement le décret encadrant la fusion de communes?

Beaucoup en rêvent sans oser franchir le pont. Bertogne et Bastogne l’ont traversé. Dès l’instant où les majorités communales soutenues par le gouvernement wallon l’avaient décidé, aucun doute ne subsistait quant à la bonne finalité de ce projet de fusion. La dernière étape d’un processus essentiellement administratif a été posé en séance plénière du parlement wallon mercredi. Sans surprise. À l’exception du PTB qui s’est abstenu, tous les autres partis ont voté pour cette fusion, tenant le même discours plus ou moins nuancé: "Oui aux fusions, aux économies d’échelle, à une meilleure taille critique des communes rurales, mais peut mieux faire en matière de processus démocratique" . Cela dit malgré le respect du prescrit légal voté par cette même assemblée. Aux dires de plusieurs intervenants, cette première devrait servir de brouillon afin d’améliorer le décret. Un autre processus de participation citoyenne aurait-il permis aux communes de mener le projet à bon port en pareil délai ? Que faut-il modifier sans pour autant perdre l’efficacité au bout de la démarche ? Est-il possible d’éviter que des citoyens soient mécontents ? Des questions auxquelles il est compliqué de répondre avant que deux autres communes tentent (et réussissent) l’expérience. Décret amélioré ou pas.