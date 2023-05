Johnny Depp à l’ouverture, une palme à Michaël Douglas, Indiana Jones en primeur, Scorsese avec Di Caprio et De Niro montant les marches en trio...On est aux oscars ? Non, au Festival de Cannes, toujours aussi schizo, entre congrès mondial de la cinéphilie la plus pointue et tapis rouge déroulé à la toute-puissance américaine pour qui Cannes n’est qu’un lieu de négoce excentré où l’on fait son business pour l’année. Ce n’est qu’à l’heure des palmarès qu’apparaîtront les talents émergents du monde entier, éclipsés jusque-là par la team des stars US vieillissantes.

Voir Beyonce gratos ? C’était possible...

Un élu bruxellois déguisé en fan de Beyonce ©AFP

Vous vouliez voir Beyoncé gratos l’autre jour au stade Roi Baudouin ? Il vous suffisait de copiner avec un élu bruxellois. Oui, deux partis (MR et PTB) dénoncent cette pratique ancestrale attribuant aux élus de la capitale des places gratuites pour chaque événement se déroulant au "Roi Baudouin", au Palais 12 du Heysel et au Cirque royal: 25 tickets pour le bourgmestre, 6 par échevin et 2 par conseiller communal ! De quoi combler proches et amis, surtout quand la place atteint les 300 € de prix moyen, et entretenir une politique de "faveurs". Donner à cet "impôt" sur la billetterie une vocation plus sociale ne serait pas du luxe.

La Justice namuroise, parc à conteneurs pour dossiers wallons douteux

Les semaines passent et le Parlement wallon sombre dans le ridicule. Déjà, il y avait ce greffier peu empathique contre lequel "même son adjointe a porté plainte". Et ces derniers jours, on pouvait lire que le Bureau (du Parlement) allait transmettre au procureur du roi de Namur le dossier relatif à l’achat du mobilier de la nouvelle Maison des parlementaires ainsi qu’"un listing de 150 marchés dont une vingtaine semblent suspects ". Hallucinant, non ? On a envie de dire: "Hé! Ho! Les députés wallons,vous ne pourriez pas vous autoréguler un peu vous-mêmes ? La justice namuroise, c’est pas un parc à conteneurs pour dossiers douteux. Et elle n’a pas que ça à faire."

Le Daring retrouve l’Union et Madame Chapeau revit!

Bossemans et Madame Chapeau: grâce à la montée du RWDM, la pièce retrouve son actualité. ©RTBF/© Bernard Junker

En 1938 fut écrit un vaudeville devenu un succès increvable: Bossemans et Coppenolle, sorte de Roméo et Juliette brusseleer et footballistique opposant une famille fan de l’Union (Saint-Gilloise) et une autre du Daring (de Bruxelles). Les deux clubs végétant dans des divisions inférieures, leur rivalité semblait d’un autre temps. Mais avec le retour de l’Union au top belge et la remontée du RWDM (avatar du Daring) en D1 la saison prochaine, ce "clasico" va retrouver toute sa splendeur. On va rejouer la pièce et Madame Chapeau va reprendre du service!

Un monde où tout le monde aime voir certains se planter

Qui a dit ? "Nous vivons désormais dans un monde où tout le monde aime voir les autres se planter. Je trouve ça vraiment triste… Je n’étais tout simplement pas prêt, physiquement, pour cette épreuve ". 1. Eden Hazard après sa prestation sans éclat avec le Real Madrid contre Getafé ; 2. Remco Evenepoel après son abandon au Giro; 3. Georges-Louis Bouchez après sa pathétique participation au jeu télé Special Forces. La bonne réponse ? GLB évidemment, qui a dit aussi: "Vous pensez vraiment que les gens ne vont plus voter pour moi parce que je suis incapable de pousser une voiture dans le désert ?" On n’est pas obligé d’être Dakar avec lui...

En bref

ROULETTE BELGE

Le GSM dit "traversez", ben on traverse en le regardant. ©Innovated Captures - stock.adobe

Apparemment, un piéton wallon sur deux traverse la rue en manipulant son téléphone. Ça lui fait une chance sur 3,5 environ de couper la route au Belge sur sept qui conduit en écrivant des SMS.

LE GRAND MUET

Contrairement à d’autres souverains, le roi des Belges ne donne jamais d’interview. Et on ne peut même pas lui demander pourquoi !

ON LEUR MANQUE

Même son instigateur Nigel Farage trouve que le Brexit est "un échec" pour la Grande-Bretagne. À quand un référendum sur le… "Brexin" ?

ILS FONT LE JOB

Les panels de citoyens réfléchissant sur la chose publique se multiplient. Que les députés se méfient, on a trouvé des gens pour faire leur boulot gratuitement.