Des faits isolés mais des faits qui laissent un goût amer alors que nous célébrons aujourd’hui la Journée mondiale de lutte contre l’homophobie, la transphobie et la biphobie. Une journée célébrée un peu partout dans le monde, y compris dans les pays où l’homosexualité reste un délit ou un crime. Car oui dans de nombreux pays, avoir un partenaire du même sexe reste une infraction.

Alors bien évidemment, ce n’est pas le cas chez nous. La Belgique vient d’ailleurs de retrouver la deuxième place de la Rainbow Map et du Rainbow Index, une carte et un classement qui répertorient 49 pays européens en fonction des droits concernant les personnes LGBTQIA+. Mais ce n’est pas pour autant que tout est rose. Si d’un côté, l’homosexualité se banalise et se vit de plus en plus au grand jour en même temps une homophobie "ordinaire" continue à s’exprimer.

Une homophobie beaucoup plus insidieuse, qui passe par les mots sans qu’on s’en rende vraiment compte. Une homophobie qui se produit dans tous les contextes et sous toutes formes de la vie quotidienne que ce soit au boulot, dans la rue, ou au sport… Qui n’a jamais entendu une petite blague déplacée entre collègues pour "faire rire", ou entendu un chant homophobe au stade "parce que c’est le folklore". Alors oui ces comportements ne sont pas forcément accompagnés d’une intention de nuire mais ils peuvent avoir des conséquences désastreuses. N’oublions pas: les mots ont un sens et l’homophobie est un délit.