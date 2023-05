Deux fois plus d'exécutions en deux ans: la barbarie nous concerne tous

Or, presque deux siècles plus tard, dans 87 pays à travers le monde, la nuit continue de régner dans les tribunaux et salles de (prétendue) justice. 87 pays où l’acte qui consiste à ôter délibérément la vie d’une personne relève toujours du "droit". 87 pays qui n’ont pas encore relégué cette ultime vanité de l’Homme dans les chapitres les plus sombres des livres d’histoire et dont, bien au contraire, certains continuent de pratiquer ce "signe spécial et éternel de la barbarie", tel que l’écrivait encore Hugo.