Ces lieux d’où le scandale survient

Et à l’instar d’autres affaires, les scandales émanent une nouvelle fois directement des cabinets ministériels. Il y a un mois, on apprenait que les collaborateurs de l’ex-secrétaire d’État, Sarah Schlitz, avaient validé le conditionnement de l’octroi de subsides au placement du logo personnel de leur secrétaire d’État. S’en est suivie une communication chaotique de Sarah Schlitz à la Chambre. Mais aussi un dérapage du service communication de la secrétaire d’État, où l’on n’a pas hésité à relayer une comparaison douteuse entre le régime nazi et le député N-VA Sander Loones. Quelques semaines plus tard, c’est du cabinet de la vice-Première ministre, Petra de Sutter (Groen), que surviennent les nouvelles polémiques. Deux collaborateurs de la ministre détachés de bpost restaient payés par l’entreprise. Problème : au moins l’un des deux a participé à des réunions sensibles pour l‘avenir de bpost. Enfin, ce mardi, La Libre révélait qu’un expert en contrôle aérien payé par Skeyes était actif au sein du cabinet du vice-Premier en charge de la mobilité, Georges Gilkinet (Écolo). Or, ici aussi, son nom apparaît dans plusieurs réunions portant sur le contrat de gestion du contrôleur aérien. Ce qui laisse encore planer des doutes sur d’éventuels conflits d’intérêts…