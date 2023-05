Métis : douloureuse transparence

Savoir d’où on vient pour connaître qui on est. Ils sont des milliers à formuler cette quête existentielle. Ils ? Ce sont ces métis ou enfants de métis ou petits-enfants de métis issus d’une relation entre un homme blanc et une femme noire. Le plus souvent. Fruits d’une colonisation belge qui, ici encore, avait jeté un voile impudique sur des pratiques inhumaines.