Le couronnement d’une vie

De son côté, Charles III a été préparé à ce moment dès l’âge de… 3 ans, lorsqu’il est devenu le prince héritier alors que sa mère Elizabeth II est montée sur le trône. Septante ans plus tard, son avènement ne survient pas à la meilleure époque. La monarchie britannique paraît en effet plus fragile que jamais, tandis que son rôle est remis en question tant au niveau national qu’international. Brexit, guerre en Ukraine, concurrence économique entre grandes puissances, inflation : dans cette période trouble, la royauté doit trouver un nouveau point d’équilibre du côté de Buckingham Palace, où une trop grande démonstration de faste sera diversement appréciée. Et ce d’autant que Charles III et Camilla ne représentent pas vraiment le renouveau de la monarchie, au contraire du prince William et de Kate Middleton, nettement plus proches des Britanniques en général, et des Londoniens en particulier.