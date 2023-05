Je lis que, selon un ami de notre nouveau héros national Luca Brecel, le titre de champion du monde obtenu par notre compatriote "va faire qu’on prenne enfin le snooker au sérieux". Oui, mais alors que l’intéressé cesse de dire qu’il s’entraîne "quand il veut ", que s’il n’a pas envie de jouer durant trois semaines, il ne joue pas, qu’il fait la fête souvent fort tard, même avant les matches importants, et qu’avec les sous gagnés lors de son titre, il va pouvoir s’acheter une Lamborghini. Avec une telle hygiène sportive, un Remco n’aurait aucune chance de gagner le Giro.

Les coussins capitonnés du Parlement wallon

L’inventaire du mobilier de la future "Maison des parlementaires" est un roman... ©-Belga

Le scandale de la Maison des parlementaires à Namur, c’est aussi une œuvre littéraire en puissance. En effet, pour biaiser le marché public lié au coûteux mobilier (où l’on ne peut inscrire de marque), il a fallu pousser très loin la description des meubles souhaités, que l’ex-président et le greffier ont ensuite testés soigneusement. Ainsi pour la garniture des fauteuils de réception (écrit Le Soir), chaque coussin capitonné devait être " produit sur base de 40 carrés de cuir réassemblés par piqûres avec passepoil et bouton du même cuir ". Mélange de vaudeville à la Feydeau et de descriptions dignes de Georges Perec, ce dossier sera un jour joué dans les théâtres…

On délocalisera un jour sur les autres planètes

J’ai vu une émission expliquant que, si le dumping social (en gros, confier le travail à de la main-d’œuvre moins chère) était un fléau chez nous, les Chinois aussi le pratiquent sans complexe. Le niveau de vie (et les salaires) grimpant chez eux, ils ont délocalisé leur production intensive dans les pays voisins, tel le Bangladesh. Mais dans ces pays-là, les salaires, même terriblement bas, s’élevant peu à peu, eh bien on délocalise désormais vers… l’Afrique, où l’on paie encore les gens des clopinettes. Et la suite ? Je comprends que certains pays cherchent avec avidité des traces de vie dans le cosmos: ils espèrent y trouver de la main-d’œuvre encore moins chère.

La revanche du cinéaste banni

"Le cours de la vie" va changer le cours de la carrière de Frédéric Sojcher. ©D.R.

Frédéric Sojcher, 55 ans, n’est pas le cinéaste belge le plus connu bien qu’il ait eu des films sélectionnés à Cannes ou Venise. Depuis 15 ans, la Fédération Wallonie-Bruxelles rejetait systématiquement ses projets, muselant sa créativité. Il a alors écrit un livre Je veux faire du cinéma, où il conte ses déboires, qui a achevé officieusement de le "griller" aux yeux du "milieu". Qu’importe ! Il a rebondi en France où il a réalisé Le cours de la vie, avec Agnès Jaoui, un film qui sort ce 10 mai sur les écrans français… et belges, auréolé déjà de quelques prix. Le banni fait de la résilience !

Quand c’est l’imagination qui décide de faire grève

Je lis que la corporation des scénaristes de télé et de cinéma américain, ces gens qui façonnent l’imaginaire planétaire, a entamé une grève, faute d’accord sur leurs salaires. Mais alors… les séries en vogue vont s’arrêter ? Qui va écrire la suite du thriller social Delhaize, le malaise ? Et en France, la série-fleuve Plus belle la retraite ?, elle va tourner court ? Et cette téléréalité flamande, Le Boulet, où le président du MR plombe un camp d’entraînement dans le désert, qui va en écrire l’issue ? Et les play-off du foot belge ? Et le dossier des pensions des députés ? Payez mieux les gens qui ont de l’imagination… et rendez-nous nos feuilletons !

EN BREF

ENFANTS MAUDITS

Un endroit de camp, ça devient rare et cher.

On signale 150 troupes scoutes sans endroit de camp pour l’été à cause du "nouveau calendrier scolaire". Sûrement ces mêmes jeunes qui s’étaient retrouvés sans école "à cause du décret inscriptions".

FIDÈLE à …BPOST

Deux experts de l’État chargés de négocier le contrat de gestion avec bpost étaient en fait salariés… par bpost. C’est ce qu’on appelle mettre le "facteur chance" de son côté !

BOULE QUIES à PRÉVOIR

Emmanuel Macron assistera ce samedi au couronnement du roi Charles III d’Angleterre. Mais Katy Perry et Take That au programme des festivités, est-ce tellement mieux que les casseroles de la colère qui résonnent partout sur son passage en France ?