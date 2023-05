Mendicité et textes cache-misère

Les communes ont ainsi aiguisé leur arsenal réglementaire pour encadrer la mendicité. Ce n’est visiblement guère concluant.

Sur les 581 communes que compte la Belgique, 305 ont pris des dispositions et 253 d’entre elles violent les droits humains ! C’est le constat dressé par le Service de lutte contre la pauvreté, la précarité et l’exclusion sociale et l’Institut fédéral des droits humains (lire page 2 et 3).

Faut-il jeter la pierre aux élus locaux pour autant ? Non, dans la mesure où ils ont dû se débrouiller souvent seuls et bien démunis sans cadre jurisprudentiel.

Ce constat une fois dressé, vont-ils pour autant revoir leur copie ? D’une part, l’aiguillon que pourrait incarner la Région semble émoucheté. Mais d’autre part, les éventuels recours par des associations de défense pourraient s’avérer plus convaincants. L’effet de contrainte. Car qui pourrait les convaincre ?

Ces règlements, ces communes les ont pris pour faire face à un phénomène qui interpelle le citoyen lambda. La mendicité suscite la commisération, la colère, l’embarras, la honte, l’empathie parfois. Réactions face à l’inconnu, la différence.

Bien sûr qu’il existe des comportements répréhensibles et qu’on ne peut fermer les yeux sur ceux-ci. Mais la motivation de certains de ces textes ne trouve sa source que dans l’éloignement de ce qu’on n’a pas envie de voir. Pour éviter que des centres urbains ne deviennent "infréquentables". Des textes cache-misère. Mais qui depuis des siècles n’ont rien résolu. C’est le regard sur le phénomène et une approche systémique de celui-ci qui permettront de mieux l’appréhender. Car il n’est pas près de s’éteindre. Au contraire.