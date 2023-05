Mise en liquidation mais bon élève, l’usine a revu tous ses plans et recentré ses projets sur les piliers porteurs: l’hydrogène vert, les pièces d’engrenage pour les bateaux spécialisés dans l’éolien offshore et les "pneus" d’acier pour les trams. Beaucoup de commandes potentielles, mais pas de liquidités pour relancer l’outil. Et peu d’échos, qu’ils soient privés ou publics.

La Région wallonne interviendra si un partenaire industriel se confirme. John Cockerill reviendra (peut-être) si le financement public de sa gigafactory "hydrogène vert" se concrétise. Il se concrétisera si la "gigafac" se construit à Seraing. Se construira-t-elle à Seraing si le fournisseur potentiel le plus proche de pièces pour cellules d’électrolyseurs doit fermer boutique à 500 mètres de là ? "En attendant, pour nous, il est minuit moins 15 secondes", résume-t-on dans les murs de l’usine en liquidation.

Ce n’est qu’un exemple. Un maillon de la chaîne. Si une usine doit fermer, ce ne sera pas la première. Mais le dossier "Halo Steelrings" semble emblématique des enjeux de la relance et de la transition. Au-delà de la centaine d’emplois directs et indirects concernés, on nage à contre-courant des ambitions majeures de réindustrialisation et de soutenabilité environnementale. Et si les pouvoirs publics ne peuvent pas financièrement tout endosser, ils peuvent au moins se montrer proactifs. Donner l’impulsion. À Seraing, ils sont une centaine à guetter la fumée blanche.