Monde sous surveillance

Les mêmes procédés sont utilisés par l’armée à Jérusalem-Est, où Amnesty recense des caméras tous les cinq mètres. "C’est comme si vous étiez traité en permanence comme une cible", témoigne un habitant, oppressé d’être "observé en permanence", soumis à l’objectif du subjectif.

Il ne faudrait pas croire que ces contrôles intrusifs des populations sont réservés aux dictatures et aux pouvoirs militaires sous vernis démocratique. Si la Chine parade en tête au nombre de dispositifs installés (plus de 200 millions), et porte en germe une acceptation inquiétante du contrôle social, ce sont les États-Unis qui comptent le plus de caméras par tête d’habitant. Et l’Europe ne traîne pas. Londres est une des villes les plus "sous surveillance" au monde.

1984 est loin, déjà, et l’espionnage permanent des sociétés s’épanouit au printemps de l’intelligence artificielle. Car s’il est impossible, même pour des millions de fourmis humaines, de tout visionner, de scruter les conversations téléphoniques, d’analyser les échanges sur les messageries et les réseaux sociaux, l’électronique est capable de réaliser ce flicage avec zèle.

Était-il humain, d’ailleurs, le Big Brother sorti de la plume anticipatrice de George Orwell ? Hier aussi, Geoffrey Hinton, l’un des pionniers de la recherche sur l’intelligence artificielle, démissionnait de Google, faisant savoir qu’il regrettait, à présent, le "monstre" qu’il a contribué à créer, y voyant "un risque pour l’humanité". Il est trop tard déjà.