L'Édito: parfum(s) de campagne

Dimanche, pourtant, au moment de refermer définitivement " l’affaire Schlitz ", la famille Écolo a donné tous les signes d’une certaine maturité.

Bonne humeur et sourires qui n’avaient rien de forcés, salves d’applaudissements nourries et répétées, détermination, aussi, tant dans les mots, que les attitudes.

Bref, ce 30 avril, l’heure n’était pas aux atermoiements, aux regrets, à la gêne d’avoir été pris la main dans le sac. Et quel sac ! Celui de la bonne gouvernance, ce terreau qui a, aux côtés des questions environnementales, révélé le parti aux yeux de ses électeurs de moins en moins "bobo" depuis deux décennies.

Non, cette fois, Écolo n’est pas allé se rasseoir au fond de la classe, tout penaud d’avoir perdu la bataille. Au contraire. Il s’affiche. Et assume. Plus fort : il repart à la guerre. Sur la bonne gouvernance. Mais pas que. Et appelle les autres à le regarder bien en face, à prendre acte du fait qu’il ne s’est certainement pas démonté et que, bien au contraire, il compte se saisir de l’opportunité pour contre-attaquer. Telle une bête blessée.

Le lendemain, les autres partis, justement, tenaient à leur tour le crachoir. Jour de 1er Mai oblige. Avec des slogans bien établis, voire accoutumés, presque radotés.

"Taxons les riches", ont, comme l’année passée, et les précédentes, lancé ceux de gauche ; " Réformons le chômage", ont, comme l’année passée aussi, et les précédentes aussi, répondu ceux de droite.

Il y a bien eu quelques vagues surprises, dans le chef principalement des socialistes flamands. Mais plus qu’un slogan à l’égard des travailleurs, il s’agissait d’un message à destination de leur présumé nouvel ami, la N-VA : un nouvel axe qui semble se dessiner pour 2024.

Car, au final, ce sont quelques mains tendues qu’on aura surtout pu déceler ce lundi. Mains tendues pendant que, de l’autre, on battait la mesure des refrains connus. Et s’il reste encore une année complète avant les scrutins de 2024, ce sont donc eux qui ont rythmé le 1er Mai. Tout comme la veille.