Avec la bénédiction de l’Union belge

Le nouveau cadre financier du joueur de football amateur provoque la panique et suscite une révolution dans les clubs. Ces nouvelles dispositions acceptées par l’Union belge à l’issue de négociations avec l’ONSS et l’administration fiscale, en application dès juillet de cette année, risquent de décourager quantité de bénévoles et, telles quelles, menacent la survie des clubs. Même si chacun comprend la motivation de base. Au menu notamment: budget de la saison à encoder, des conventions dûment enregistrées avec TOUS les joueurs, y compris ceux qui ne gagnent rien, des fiches de salaire en certains cas, des cotisations sociales à payer dans d’autres et on en passe. Fiscalement ? Un joueur de P3 sera imposé sur le premier euro qu’il touchera, fut-ce pour ses déplacements. Cibler uniquement les footballeurs, n’est-ce pas discriminatoire ? Est-ce conforme au code fiscal de devoir payer un impôt sur des frais ? Quid de la protection des données privées (RGPD) ? L’ACFF a-t-elle suffisamment défendu ses clubs ? Ces dispositions ne vont-elles pas booster l’argent au noir ? Le meilleur pour la fin: l’ACFF s’est engagée à faire signer un document à deux représentants de chaque club attestant sur l’honneur de la totale conformité aux dispositions. Ou comment s’en laver les mains !