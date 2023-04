On en a beaucoup parlé après Liège-Bastogne-Liège (et la chute du favori Pogacar), les routes wallonnes sont lamentables. Et ça s’est vu en mondiovision. Des trous, des crevasses, des tarmacs chelous qui, humides, deviennent des patinoires. "Les dégâts de l’hiver", a-t-on tenté de justifier. Regardez le Tour de Romandie, là-bas, on roule partout sur des billards. Je me dis souvent: ne serait-ce pas fait exprès, par hasard, que les routes et autoroutes belges soient si amochées ? Parce que si elles étaient "nickel" pour 20 ans, les sociétés qui les réparent n’auraient plus de boulot. Des routes perpétuellement en chantier, il y en a beaucoup que ça fait prospérer.

Christian Hecq, le roi de Paris

Christian Hecq (avec son nouveau Molière du comédien) Ce génie comique est l’un "king" du théâtre actuellement à Paris. ©Photo News

Meilleur comédien, meilleur spectacle et meilleure mise en scène (partagée avec Valérie Lesort): Christian Hecq a écrasé lundi la cérémonie des molières avec Le Bourgeois gentilhomme. Ce comédien de 58 ans, originaire de Nivelles, génie comique hors-norme, a longtemps arpenté les scènes belges avant d’intégrer la Comédie-Française à Paris. Il en est devenu un pilier, multipliant les succès comme acteur et comme metteur en scène. La preuve par neuf… molières reçus en 23 ans. Moins médiatisé qu’un césar, mais le mérite est tout aussi grand.

Champions du monde de quelque chose quand même…

C’est L’Écho qui l’affirme, nous sommes "champions du monde de fiscalité sur le travail". Personne ne nous bat, ni l’Allemagne, ni la France. Nulle part sur cette planète deux parents salariés avec enfants ne se font rétamer fiscalement comme ici. J’estime qu’un titre mondial de ce niveau, ça mérite une mise en valeur et que le Premier ministre et/ou le ministre des Finances devrai (en)t être tenu(s) de porter en public un maillot distinctif. Un peu comme le jeune Remco Evenepoel en cyclisme. De sorte que, même à l’étranger, les badauds diraient "Waouh ! regarde, c’est le Belge champion du monde de fiscalité sur le travail, demandons-lui un autographe."

Vincent Kompany, de zéro à héros!

Il réussit en Angleterre, mais il a appris le métier à Anderlecht. ©Photo News

L’ex-Diable Vincent Kompany a remporté la Championship (D2 anglaise) comme coach de Burnley. Ce triomphe, comparé à la triste saison d’Anderlecht, fait regretter certains qu’il ait quitté si vite la "maison mauve". C’est oublier ses débuts pathétiques de joueur-entraîneur là-bas (tout le temps blessé), son salaire délirant (6 millions par an), les Nasri coûteux et hors forme qu’il a attirés, ses compositions d’équipe indécises et son langage corporel défaitiste. Quel destin ! Dédaigné en Belgique, superstar en Angleterre, mais toujours avec la même casquette.

Ciel, mais les vacances démarrent...

J’avais complètement perdu de vue que les "vacances de printemps", démarrent ce samedi, comme l’a voulu la réforme des rythmes scolaires. Début mai, c’est trop bizarre ! En pleine saison des pollens. Avec la fête du Travail en ouverture. Notre rythme biologique n’est pas préparé à tant de bouleversements. Et que faire de cette quinzaine ? Il n’y a encore de la neige quelque part ? Ça ne va pas trop perturber nos amis flamands qu’on aille flâner sur le littoral pendant qu’eux sont en train de bosser ? Heureusement qu’il y aura le couronnement de Charles III et le début du Giro, samedi prochain, pour nous aider à tuer le temps.

EN BREF

LOI DE LA JUNGLE

La candidate belge éliminée, pârce que trop sympa, estime-t-elle. ©ŠA.ISSOCK/ALP/TF1

Qui a dit : "Je regrette de ne pas avoir été fourbe" ? La secrétaire d’État démissionnée Sarah Schlitz ? Non, Helena, candidate belge éliminée de Koh-Lanta et qui "n’avait rien vu venir". Clairement, ce jeu télé vous forme non seulement à bouffer des insectes et des crustacés crus, mais surtout à survivre dans la jungle politique, voire à devenir patron chez Delhaize.

ON LAISSE TOMBER

Certaines infractions ne sont plus poursuivies par la justice belge faute de magistrats. Exemple: les outrages à magistrat…

LA GRANDE FAMILLE

Angèle et Stromae auraient des racines familiales communes datant du XVe siècle, selon l’historienne Marie Cappart. Depuis qu’on sait que Beyoncé a un lointain cousin à Froidchapelle, on ne s’étonne plus de rien.