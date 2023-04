Un âge pour la retraite 

Car si Joe Biden aura 82 ans au moment de l’élection, il aura 86 ans à l’issue de ce second mandat s’il l’emporte. Un record car jamais encore les Américains n’avaient élu un président aussi âgé, d’ailleurs, jamais non plus, un candidat ne leur avait demandé de lui laisser les clés de la Maison Blanche jusqu’à ses 86 ans.

Mais si Joe Biden affiche une endurance peu commune en jonglant entre crises internationales et grandes réformes, le président ne peut cacher son âge. Ce qui d’ailleurs lui vaut parfois des moqueries comme ces vidéos où on le voit tenter d’enfiler sa veste de costume ou encore lorsqu’on le voit désorienté sur une scène après un discours. Des images qui font les choux gras de l’opposition républicaine qui n’hésitent pas à mettre en doute son acuité mentale. Ses adversaires le qualifiant même parfois de sénile.

Mais lorsqu’on y regarde de plus près, Joe Biden n’est pas une exception. À l’image d’Élizabeth II au Royaume-Uni, qui a tiré sa révérence à 96 ans ; au Cameroun, Paul Biya, 89 ans, qui envisage de se représenter en 2025 ou encore ce médecin français, qui à 101 ans, est le plus vieux médecin en activité.

Autant d’exemples qui posent question: n’y aurait-il donc pas de limite d’âge pour travailler ? À l’heure où la France s’étrille encore sur la réforme des retraites, ces longévités interpellent. Mais après tout: y a-t-il un âge pour partir à la retraite ? Est-ce qu’à partir de 66 ans (ou avant) mon travail va devenir un supplice du jour au lendemain ? Non. Simplement parce que le travail, ce n’est pas une question d’âge. C’est une question de bien-être. Une notion essentielle qui ne doit pas être qu’un terme dans un cahier des charges. À bon entendeur...