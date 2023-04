Remco, toujours plus vite

On ne sait toujours pas si le champion du monde est plus fort que le N.1 mondial mais qu’importe ! Ce dimanche en Principauté, notre compatriote a fait un pas de plus dans l’Histoire.

Alors que Wout van Aert, l’autre fer de lance de notre cyclisme, rêve toujours de gagner un monument flamand, le chef de file de Soudal Quick-Step a fait mouche du premier coup. Trois jours après être revenu d’un stage de trois semaines au Teide, il a gagné Liège-Bastogne-Liège. Et pour la deuxième année d’affilée. Il est le neuvième coureur de l’histoire à y être parvenu mais il n’a que vingt-trois ans.

Il y avait vingt-six ans qu’un coureur n’avait pas remporté La Doyenne deux années de suite. C’était Moreno Argentin en 1987. À l’époque, Remco n’était pas né. Et ses parents étaient loin de s’imaginer que leur rejeton deviendrait un grand champion cycliste. Un champion qui met la Belgique, dont il est amoureux, en avant. Il fallait le voir sur la plus haute marche du podium, en train de s’époumoner à chanter la Brabançonne. C’était son heure de gloire. Enfin, une de plus pour ce monstre de précocité et de travail.

Dans quinze jours, il s’attaquera à un nouveau défi: remporter le Tour d’Italie. Ce qu’un Belge – Johan De Muynck – n’a plus fait depuis 1978. C’est un défi énorme mais rien ne semble impossible pour l’ancien footballeur, qui a vraiment bien fait de laisser tomber le ballon rond à dix-sept ans.

Le prodige de 23 ans enchaîne les exploits. Et on ne peut s’empêcher, dès aujourd’hui, de se réjouir du programme attendu pour Remco à l’été 2024: le Tour de France et les JO de Paris.