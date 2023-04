Vingt ans plus tard, c’était au tour de Maxime Prévot d’insuffler un nouveau souffle : fini le "parti politique comme les autres", place au "mouvement politique positif, citoyen et participatif". Place aux Engagés.

Depuis un an, ceux-ci tentent de se reconstruire, de prôner une image nouvelle, de défendre une vision différente de la façon de faire de la politique, d’encourager la génération nouvelle de s’emparer des défis, eux aussi nouveaux, qui caractérisent l’évolution de notre société.

Mais depuis un an, qu’est-ce qui a réellement changé ? Le nom, bien sûr. La couleur, aussi : fini l’orange, place au turquoise. Les visages ? Pas vraiment. Même si nombreux ont été les départs au sein du parti refondé. Mais il a aussi, grâce à sa nouvelle enseigne, attiré un gros poisson en la personne de l’ex-ministre Crucke : un (pas si) nouveau visage wallon pour le parti.

Dans le même temps, celui-ci se consume à petit feu sur Bruxelles, faisant plus que flirter avec le seuil fatidique des 5%. Là, le parti n’a pas encore trouvé la parade. Celle-ci rimera-t-elle avec le nom de l’ancienne présidente du cdH ? Figure marquante du parti, Joëlle Milquet avait, comme le parti, fait le choix de l’ombre. Pour mieux retrouver la lumière ?

Apparaissant particulièrement concernée par l’avenir des Engagés (lire page 2), celle-ci ne serait-elle pas salvatrice au sein de la Capitale pour un parti qui a, au final, poursuivi l’évolution qu’elle avait jadis elle-même insufflée ?

Milquet, Crucke, mais aussi Prévot, Fonck… Le Salut d’un parti qui prône la nouveauté passera-t-il par l’action de ces figures aguerries, presqu’ancestrales ? Un paradoxe. Mais manifestement une nécessité si le parti centriste veut récupérer sa place dans un paysage politique de plus en plus clivé, où, plus que ses propres idées, ce sont les errements des autres qui pourraient lui être profitables.