J’entends que l’achat de deux frégates, estimé à 1 milliard d’euros en 2 018 coûtera 2 milliards. La faute à l’inflation, le Covid, le conflit ukrainien, etc. C’est comme les tomates ou le gaz, les frégates, parfois… les prix s’envolent. Il fallait aussi qu’elles soient équipées comme celles des Pays-Bas (avec un bon wi-fi). Et elles serviront à quoi au juste ? À dissuader les sous-marins ennemis de frôler notre littoral, à protéger les ports de Zeebrugge ou d’Anvers, des fois que d’odieux trafiquants s’en approcheraient ? À ce prix-là, ce sont des écofrégates à moteur hybride au moins ?

Cannes, festival vivant ou Musée Grévin du cinéma ?

Thierry Frémaux à la recherche de nouveaux talents? Pas sûr... ©Photo News

J’avoue, je ne comprends pas le sélectionneur du Festival de Cannes (dès le 16 mai),Thierry Frémaux. Il dit avoir visionné 2 000 films "candidats", mais dans la "Sélection officielle" (la plus suivie et de loin), il privilégie une bonne moitié de cinéastes déjà palmés ou de vieilles gloires qui ont leur rond de serviette sur la Croisette. C’est comme si Roland Garros persistait à mettre Borg, Noah et Lendl dans le tableau final. De même, il refuse les films "non sortis en salles." Alors que les modes de consommation (et de financement) du cinéma sont en complète mutation, rien ne sert de le nier. Que veut-il ? Un festival vivant, ou une sorte de musée Grévin du cinéma ?

Macron et Delhaize : on a l’impression qu’ils se parlent

J’ai souvent l’impression que le président français Macron (qui impose la retraite à 64 ans) et les patrons de Delhaize-Belgique (qui veulent franchiser tous leurs supermarchés) se téléphonent. "Ça va chez vous ? – Bof, ça se calme pas." Chacun voudrait "tourner la page", mais le peuple d’un côté, le personnel de l’autre font de la résistance. On feint de renouer le dialogue (avec la Première ministre d’un côté, un conciliateur social de l’autre) tout en faisant la sourde oreille. "Ils finiront par se lasser ", parie Macron. "On l’espère aussi", dit Delhaize. "Je me suis donné 100 jours ", ajoute Macron. "100 jours ? Soupire Delhaize. Dans 100 jours… on sera en faillite."

Remco passe du pied du volcan à celui de la Redoute

On dirait que Remco Evenepoel aperçoit les pentes de la Doyenne... ©BELGA

Si vous aimez le cyclisme, vous savez que cinq coureurs (Pogacar, Van Aert, Van der Poel, Vingegaard et Roglic) font la loi tant sur les classiques que sur les courses à étapes, battant les records de vitesse (ce qui est peu rassurant), écrasant sans jamais faiblir leurs adversaires transformés en figurants besogneux. Le 6e phénomène, "notre" Remco Evenepoel, rentre d’un long stage sur les pentes du volcan Teide pour courir la Doyenne, dimanche, avec le Giro en point de mire. Comme d’autres "titans" s’alignent sur ces courses, il va enfin y avoir… un peu de suspense.

Devenez scandaleusement pensionné

C’est assez gênant ces histoires de 49 députés de la Chambre qui ont une "pension supérieure au plafond autorisé". Ça va finir en histoire belge dans la presse française. Ces gens sont censés garantir le fonctionnement démocratique du pays et rédiger les lois. Faudrait peut-être revenir à un peu de modération financière, que le statut de député n’ait pas l’air d’un "Win for Life" qui vous rend "scandaleusement pensionné." Sans parler des 2 500 € de frais par mois qu’il ne faut pas justifier (ils n’ont pas des "jours de maladie sans certificat médical" aussi ?) À quand une commission d’enquête parlementaire sur les dérives des rémunérations parlementaires ?

EN BREF

GROS AVANTAGE. Il paraît que les députés provinciaux, déjà bien gâtés, ont en plus des privilèges que n’ont pas les députés fédéraux… Par exemple, ne pas devoir aller à Bruxelles.

Eva Kaïli libérée avec bracelet électronique. ©AFP

ANTI DEPRESSEUR. La vice-présidente grecque du Parlement européen, Eva Kaili, dit avoir "pensé se suicider en prison". Heureusement, les chansons de Stromae lui ont redonné le moral.

NOUVEAUX PATRONS. Selon divers médias, la Chine est "le maître du monde". Points positifs: ils sont plus polis que les Russes et leur bouffe est meilleure.

RÉSERVISTE DE LUXE. David Goffin est pour l’instant "réserviste" pour le prochain Roland Garros. Avec Eden Hazard, réserviste à temps plein, il peut peut-être envisager une équipe de double.